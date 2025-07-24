الجيش: توقيف 4 مواطنين لإطلاقهم النار و78 سوريًا بالهرمل وعكار لتجولهم بطريقة غير شرعية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني- مديريّة التّوجيه، أنّ "وحدة من الجيش تؤازرها دوريّة من مديرية المخابرات، دهمت منازل مطلوبين في منطقة بئر العبد- بعبدا، وأوقفت المواطنين (ا. ش.) و(ح. ش.) و(م. ش.) و(ب. ش.) لإطلاقهم النّار".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "وحدات من الجيش أوقفت أيضًا عند حاجزَي العاصي- الهرمل وشدرا- عكار، 78 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللّبنانيّة بطريقة غير شرعيّة"، موضحةً أنّ "التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
