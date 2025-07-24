فيديو.. أولى اللقطات الجوية لتحطم طائرة ركاب روسية "مفقودة" تقل 49 شخصا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من موسكو: في مأساة جوية جديدة، عثرت فرق الإنقاذ الروسية على حطام طائرة ركاب من طراز "أنتونوف-24"، كانت قد اختفت عن شاشات الرادار في وقت سابق من يوم الخميس، أثناء تحليقها فوق أقصى الشرق الروسي.

وزارة الطوارئ الروسية أعلنت أن مروحية من طراز "مي-8"، تابعة لهيئة الطيران المدني "روسافياتسيا"، هي من اكتشفت موقع الحطام المحترق للطائرة، التي كانت تقل 49 شخصًا على متنها.

وبحسب المعلومات الأولية التي أوردتها خدمات الطوارئ، فإن جميع الركاب وأفراد الطاقم لقوا حتفهم في الحادث المأساوي، دون وجود ناجين. الطائرة فقدت الاتصال أثناء تحليقها في المجال الجوي لمنطقة "آمور"، ولم تُعرف حتى الآن أسباب انقطاع الاتصال أو طبيعة المهمة التي كانت تقوم بها.

مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت لقطات جوية لموقع التحطم، حيث بدت بقايا هيكل الطائرة متفحمة وسط منطقة غابات كثيفة، في واحدة من أكثر المناطق وعورة في الشرق الروسي، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في الموقع.

الطائرة المنكوبة تنتمي لطراز "إيه إن-24"، وهو من الطائرات السوفييتية القديمة التي ما زالت تُستخدم في النقل الداخلي داخل روسيا وبعض دول آسيا الوسطى، رغم تقادمها.

