حزب الجبهة الوطنية يشيد بجهود الدولة المصرية فى إعادة إدخال المساعدات إلى غزة

أشاد حزب الجبهة المصرية بالتحركات الوطنية والموقف الوطني الجاد الذي تنتهجه القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم الشعب الفلسطيني والعمل على إعادة إدخال المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، رغم التحديات والضغوط الشديدة المفروضة من الجانب الإسرائيلي.

وقال الحزب في بيان له: "في ظل ما يشهده قطاع غزة من أوضاع إنسانية مأساوية، ومع تصاعد حجم المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق جرّاء العدوان الإسرائيلي والقيود الصارمة المفروضة على إدخال المساعدات وفتح المعابر، يُثمن حزب الجبهة بالموقف الوطني والإنساني الثابت الذي تنتهجه القيادة السياسية المصرية".

وتابع البيان: "تأتي هذه الجهود المصرية انطلاقًا من الدور التاريخي الثابت لمصر تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما يعكس ريادتها الإقليمية والإنسانية، ويُجسد التزام الدولة المصرية الراسخ بمساندة الأشقاء الفلسطينيين، والعمل بكل الوسائل الممكنة لتخفيف معاناتهم، وفتح قنوات الدعم والمساندة في أحلك الظروف".

كما أشاد الحزب بالدور الحيوي الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري، بوصفه الذراع الإنسانية للدولة المصرية، من خلال تنسيق عمليات الإغاثة، وتجهيز قوافل المساعدات، والتعاون المستمر مع الجهات الدولية لضمان إيصال الدعم للمناطق الأكثر تضررًا داخل قطاع غزة."

وأكد حزب الجبهة الوطنية على دعمه الكامل لهذه الجهود المشرفة، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية، والضغط لوقف العدوان على المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي.

كما دعا الحزب إلى ضرورة تعزيز الاصطفاف العربي والإقليمي خلف الموقف المصري، الذي يجمع بين القوة الدبلوماسية، والحس الإنساني، والحرص على استقرار المنطقة.