حزب المؤتمر يثمن الجهود المصرية فى إعادة إدخال المساعدات إلى غزة

القاهرة - سامية سيد -

أشاد الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بالتحركات المصرية المكثفة والجهود المستمرة التي تبذلها القيادة السياسية في إعادة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس الموقف المصري الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأكد الدكتور غنيم أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل القيام بدورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، سواء على المستوى الإنساني أو السياسي، مشيرًا إلى أن التحركات المصرية تأتي في إطار الحفاظ على استقرار المنطقة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وثمّن الدكتور السعيد غنيم التنسيق المصري المتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية لتخفيف معاناة المدنيين، وفتح المعابر لإدخال المساعدات العاجلة، معتبرًا أن هذا الدور الإنساني والوطني يعكس مكانة مصر الريادية في دعم قضايا أمتها العربية.

واختتم الدكتور غنيم بيانه بتجديد دعم حزب المؤتمر، الكامل لكافة الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والوصول إلى حل عادل وشامل يضمن الحقوق الفلسطينية المشروعة ويحقق السلام والاستقرار في المنطقة.