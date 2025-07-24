شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر أكتوبر: إدخال المساعدات لغزة ترجمة حقيقية لمواقف مصر الثابتة تجاه القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية، قيادةً ومؤسسات، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، عبر استمرار تدفق المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، معتبرة أن ما تقوم به مصر هو ترجمة حقيقية لمواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية أمن قومي وهوية عربية.

وأوضحت مديح في تصريحات صحفية له اليوم، إن دخول 166 شاحنة مساعدات عبر معبري كرم أبو سالم وزكيم خلال الساعات الأخيرة، الاستعداد لإدخال 180 شاحنة إضافية، من بينها 137 شاحنة دقيق، يعكس حجم الالتزام الإنساني والسياسي الذي تحمله مصر تجاه الأشقاء في غزة، في ظل معاناة إنسانية غير مسبوقة نتيجة العدوان والحصار.

ولفتت إلى أن الدور المحوري الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، في تنظيم وتنسيق تدفق المساعدات، هو تجسيد واقعي لفكرة الدبلوماسية الإنسانية التي تتبناها مصر، مؤكدة أن هذا الجهد لا يترجم فقط في صورة شاحنات وإمدادات، بل في موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات.

وأكدت أن مصر لم تتخل يومًا عن مسؤولياتها التاريخية تجاه فلسطين، بل كانت دائمًا في مقدمة الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي طليعة كل مبادرة تهدف إلى إنهاء العدوان واستعادة الحقوق المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مشددة على أن ما تقوم به مصر اليوم ليس فقط تضامنًا سياسيًا، بل واجبًا أخلاقيًا وقوميًا، يعكس جوهر الدولة المصرية وحرصها الدائم على نصرة الشعوب المظلومة، مشيدة بتوجيهات القيادة السياسية وتحركاتها الحكيمة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل وقف نزيف الدم وضمان تدفق المساعدات بشكل آمن ومنتظم.