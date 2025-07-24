شكرا لقرائتكم خبر عن المسلمانى فى مالى: الأمن الحضاري للعالم الإسلامي يبدأ من تمبكتو والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إن دولة مالي لم تبدأ مع الاستقلال عام 1960 , ولكنها حضارة عريقة وتاريخ كبير. وحين كانت أوروبا تعاني قسوة العصور الوسطي وتحاول جاهدة الخروج منها ، كانت تمبكتو عاصمة حضارية كبري في عالم القرن الرابع عشر ،حيث عصر ملوك الذهب ، كما كان الإمبراطور مانسا موسي عنواناً لعصر من الثراء والعطاء.

وأضاف المسلماني في الكلمة التي ألقاها أمام خريجي الجامعات المصرية من دولة مالي وذلك بحضور عدد من ،الوزراء في العاصمة باماكو ، إن مالي ملتقي ثقافات وحضارات ، ولقد كان التواصل بيننا حاضراً علي الدوام من نهر النيل إلي نهر النيجر . إنكم كما تعرفون عنا نحن أيضا نعرف عنكم ونقرأ لكم .. نحن نتابع ثقافة وإبداع بلادكم التي تتمتع بثراء الأعراق والثقافات ، ونعرف الكثير عن تاريخ العلماء والأولياء وإبداعات الفنون المالية ، ونشاركم الإيمان بالأمن والسلام ومكافحة أعداء الحياة.

يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يشارك في الجولة الإفريقية التي يقوم بها وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ، والتي تشمل تشاد ونيجيريا وبوركينا فاسو والنيجر ومالي والسنغال .