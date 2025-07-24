شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: دخول شاحنات مساعدات إنسانية لغزة يؤكد أن مصر صوت الحكمة والعدل فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

ثمنت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب بجهود الدولة المصرية ودورها الإقليمي والإنساني بكل شجاعة ومسؤولية، مشيدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم القضية الفلسطينية واحتواء تداعيات العدوان على قطاع غزة.



وأضافت خلال تصريحها ل ”الخليج 365” أنه لقد أثبتت مصر مرة أخرى أنها صوت الحكمة والعدل في المنطقة، وتتحرك دومًا بدافع إنساني وأخلاقي لحماية المدنيين وفتح ممرات الإغاثة، رغم ما تواجهه من ضغوط وتحديات. هذه المواقف تؤكد أن مصر كانت وستظل قلب العروبة النابض وسندًا حقيقيًا لكل الشعوب الشقيقة".

جاء ذلك تعليقا على دخول 166 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وذلك اعتبارًا من صباح أمس وحتى فجر اليوم، عبر معبر زكيم شمال القطاع ومعبر كرم أبو سالم جنوبًا.