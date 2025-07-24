شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى الشهابى: مصر تثبت أنها درع فلسطين الإنسانى والسياسى والان مع تفاصيل الخبر

ثمّن ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن ما تقوم به مصر من خطوات إنسانية وسياسية تجاه قطاع غزة يعكس التزامها القومي والتاريخي بقضية فلسطين، ويثبت أنها ما زالت درع الأمة الحامي.

وقال الشهابي إن إدخال 166 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ صباح أمس وحتى فجر اليوم، عبر معبر زكيم شمال القطاع ومعبر كرم أبو سالم جنوبًا، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، هو موقف إنساني كبير يعكس قوة الإرادة المصرية في كسر الحصار، ورفض تجويع الفلسطينيين أو تركهم فريسة للعدوان.

وأوضح أن الشاحنات التي دخلت حملت كميات من الدقيق والمواد الغذائية الأساسية، إلى جانب مستلزمات طبية مخصصة للمستشفيات والمراكز الصحية، في إطار جهود تخفيف الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر.

وأكد رئيس حزب الجيل أنه وفق المصادر، فإن اليوم يشهد أيضًا إدخال 180 شاحنة جديدة، تتضمن 137 شاحنة دقيق، والباقي مساعدات غذائية وطبية متنوعة، ما يؤكد استمرارية الجهد المصري وحرصه على دعم صمود الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة.

ودعا الشهابي الشعوب والحكومات العربية إلى أن تحذو حذو مصر، وأن تتحمل مسؤولياتها السياسية والإنسانية تجاه فلسطين، مشيرًا إلى أن ما يحدث في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل جريمة مكتملة الأركان بحق شعب أعزل، يحتاج إلى موقف عربي موحد وشجاع.

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن مصر تعيد اليوم للأمة العربية كرامتها ودورها، وأن كل من يلتزم الصمت أمام المجازر والانتهاكات يترك موقعه الأخلاقي والوطني، داعيًا إلى تكثيف الدعم العربي المادي والسياسي والإعلامي لفلسطين.