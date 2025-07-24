شكرا لقرائتكم خبر عن على عمق 111 كيلومترًا.. زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب شمال تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم إقليم "أنتوفاغاستا" الواقع شمال تشيلي.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان أن مركز الزلزال وقع على بعد 29 كيلومترًا من مدينة "كالاما" الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 111 كيلومترًا.ولم ترد حتى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.