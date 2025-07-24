روبيو والصفدي ناقشا وقف إطلاق النار في سوريا والوضع الأمني في المنطقة

ناقش وزيرا خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو والأردن أيمن الصفدي في واشنطن، ​وقف إطلاق النار​ في سوريا والوضع الأمني في المنطقة، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية.

واشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، الى أن "الجانبين بحثا الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة والأردن وسوريا للحفاظ على وقف إطلاق النار في سوريا".

واوضح البيان أن "روبيو شدد على ضرورة الحوار لمعالجة الأزمة الراهنة في جنوب سوريا"، مشددا على "أهمية حماية المدنيين من جميع الأطراف".

وأضاف "كما ناقش الوزيران الأوضاع الأمنية في المنطقة، بما في ذلك غزة والضفة الغربية".