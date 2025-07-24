الخليج: قرار ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل يقوض كل فرص الحل السياسي للصراع

رأت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن "قرار الكنيست الإسرائيلي أمس بالموافقة على اقتراح ​ضم الضفة الغربية​ إلى إسرائيل بأكثرية 71 صوتاً من أصل 120 ومعارضة 11، ليس مجرد خطوة رمزية تحتاج إلى موافقة الحكومة، بل يشكل تحدياً جديداً للعرب والعالم، ومعهما الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة ب​القضية الفلسطينية​، وأيضاً للقانون الدولي.

وأشارت إلى أن "القرار يقوض كل فرص الحل السياسي للصراع، ويعتبر رداً صريحاً على تزايد المطالبات الدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتتويجاً لسلسلة طويلة من السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي سعت على مدى العقود الماضية إلى تثبيت السيطرة على الأرض الفلسطينية، وتوسيع الاستيطان، ومصادرة الأرض، وإقامة المستوطنات، ومحاصرة الفلسطينيين، والعمل على تهجيرهم من خلال حرب الإبادة التي تمارسها الآن في قطاع غزة، وما يقوم به قطعان المستوطنين من هجمات على المدن والقرى في الضفة الغربية، إضافة إلى الاقتحامات والاعتقالات التي يدأب الجيش الإسرائيلي على القيام بها".

واعتبرت أنه "لم يكن بمقدور إسرائيل اتخاذ مثل هذه الخطوات التي تنتهك كل قرارات الشرعية الدولية، وتتحدى العالم أجمع لولا أنها تستند إلى ​دعم أميركي​ مطلق وعجز عالمي عن إجبارها على الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها، خصوصاً أنه سبق لها أن ضمت مدينة القدس الشرقية عام 1980، وأعلنتها عاصمة إسرائيل، كما ضمت مرتفعات الجولان السورية المحتلة عام 1981، وأقامت عليها أكثر من 30 مستوطنة، وتم تتويج ذلك بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى بالاعتراف عام 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعترافه بالجولان عام 2010 جزءاً من إسرائيل".

وأضافت: "لأن إسرائيل تدرك تماماً أنها طليقة اليدين في مواجهة العجز العالمي، وأن بيانات التنديد والاستنكارالتي تصدر لا تتجاوز عاصفة في فنجان، فإنها تمضي قدماً في تنفيذ مخططاتها في كل اتجاه، من حرب إبادة، وعمليات ضم وتهويد واستيطان وتوسع، ووضع مخططات لتغيير جغرافية المنطقة بما يحقق أهدافها التوراتية، خصوصاً في ظل الحكومة الحالية التي يسيطر عليها متطرفون تتلبسهم نزعة العنصرية والحقد والتفوق والأساطير الدينية".

وتابعت: "صحيح أن كل هذه الخطوات تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة و​القانون الدولي​ والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بعد شرعية الاحتلال، لكن الصحيح أيضاً، أن الخطاب السياسي الإسرائيلي بات يستثني الفلسطينيين تماماً من أي تصور مستقبلي، وبدعم أميركي غير مسبوق، خاصة في ظل الإدارة الأميركية الحالية التي لم تأت على ذكر حل الدولتين أبداً، وشجعت اليمين الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين".

ولفتت إلى أن إسرائيل تفرض الأمر الواقع الذي تريده بالقوة، وتعمل على محو الهوية والتاريخ والحقوق الفلسطينية"، سائلة: "من يستطيع لجمها والحد من جبروتها؟".