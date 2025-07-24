النشرة: محافظ الجنوب ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي بصيدا لبحث الأوضاع الأمنية وتدابير الموسم السياحي

افاد مراسل النشرة في صيدا بأن "محافظ الجنوب منصور ضو تراس اجتماعا لمجلس الامن الفرعي في سراي صيدا الحكومي بحضور قادة وممثلين عن الاجهزة القضائية والعسكرية والامنية في الجنوب". واشار الى ان "انضم للاجتماع رئيسا اتحاد بلديات صيدا الزهراني رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي، واتحاد بلديات صور ورئيس بلديتها حسن دوق. وجرى خلال اللقاء البحث بمختلف الاوضاع العامة وخاصة الامنية والتدابير الواجب اتخاذها مع انطلاق الموسم السياحي في مدينة صيدا".

