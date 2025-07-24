أمن الدولة: توقيف سوري لقيامه بتهريب أشخاص ومحروقات إلى سوريا

اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة انه "متابعةً لجهودها المستمرة في مكافحة الأنشطة غير الشرعية عبر الحدود، أوقفت دورية من مديرية الشمال الإقليمية – مكتب أميون، السوري (ع. ر.) لقيامه بتهريب أشخاص من الجنسية السورية إلى منطقة وادي خالد، بهدف إدخالهم خلسة إلى سوريا. كما أظهرت التحقيقات تورّطه في تهريب كميات من المحروقات والغاز".

واشارت الى انه "أُجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً لإشارة القضاء المختص".