"النشرة": قوة إسرائيلية توغلت فجرًا داخل الأراضي اللبنانية في حولا ونفذت تفجيرًا

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "قوّة إسرائيليّة توغّلت فجرًا داخل الأراضي اللّبنانيّة في بلدة ​حولا​، حيث اخترقت الحدود بمسافة تقدّر بنحو 800 متر، ونفّذت تفجيرًا أدّى إلى تدمير منزل مقابل مستعمرة المنارة".

