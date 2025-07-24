وزارة الطوارئ الروسية: عناصر الإنقاذ عثروا على الطائرة المفقودة في روسيا مشتعلة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية ان "عناصر الإنقاذ في روسيا عثروا على طائرة ركاب من طراز أنتونوف-24 اختفت عن شاشات الرادار في وقت سابق من اليوم في أقصى الشرق الروسي".
واشارت الى ان "عثرت مروحية من طراز مي-8 تابعة لروسافياتسيا (هيئة الطيران المدني الروسية) على جسم الطائرة المحترق" والتي كانت تقل 49 شخصا.
وفي وقت سابق اليوم، افادت وكالة إنترفاكس، عن "فقدان طائرة ركاب روسية على متنها نحو 50 شخصا في منطقة آمور شرقي البلاد".
