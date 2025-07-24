وزارة الطوارئ الروسية: عناصر الإنقاذ عثروا على الطائرة المفقودة في روسيا مشتعلة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية ان "عناصر الإنقاذ في روسيا عثروا على طائرة ركاب من طراز أنتونوف-24 اختفت عن شاشات الرادار في وقت سابق من اليوم في أقصى الشرق الروسي".

واشارت الى ان "عثرت مروحية من طراز مي-8 تابعة لروسافياتسيا (هيئة الطيران المدني الروسية) على جسم الطائرة المحترق" والتي كانت تقل 49 شخصا.

وفي وقت سابق اليوم، افادت وكالة إنترفاكس، عن "فقدان ​طائرة ركاب روسية​ على متنها نحو 50 شخصا في منطقة آمور شرقي البلاد".