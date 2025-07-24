قمة بين الصين والاتحاد والأوروبي في بكين

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين الخميس زعيمي الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا وأورسولا فون دير لايين، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية، في قمّة تشمل ملفات شتّى من التجارة إلى الأزمة في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقائه في بكين زعيمي الاتّحاد الأوروبي أنّه يتعيّن على بكين وبروكسل اتّخاذ "الخيار الاستراتيجي الصائب".

وقال شي مخاطبا أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، بحسب ما نقل عنه بيان لوزارة الخارجية الصينية، إنّه "يجب على القادة الصينيين والأوروبيين مرة أخرى إظهار بُعد النظر والالتزام، واتخاذ الخيار الاستراتيجي الصائب الذي يلبّي تطلّعات الشعب ويصمد أمام اختبار التاريخ".