شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.3 ريختر وبعمق 140 كيلومترًا يضرب سواحل إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا اليوم الخميس.وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال تم تسجيله عند الساعة 20:50 بالتوقيت العالمي على بعد نحو 113 كيلومترًا جنوب غرب مدينة غورونتالو وبعمق 140 كيلومترًا.ولم ترد أنباء أولية عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات مادية، ولم يتم الإعلان عن أي تهديد بحدوث موجات مد عالية "تسونامي" جراء الزلزال.