شكرا لقرائتكم خبر عن بعيدًا عن الحلول الجذرية.. واشنطن تبحث تمديد الهدنة التجارية مع بكين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الهدنة التجارية السارية بين الولايات المتحدة والصين قد يجرى تمديدها إذا لزم الأمر، لإتاحة الفرصة أمام التوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي شامل.

كانت الحرب التجارية بين البلدين تفجرت إثر فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية عالية على واردات من شركاء اقتصاديين رئيسيين، وفي مقدمتهم الصين.

وبلغت الرسوم الأمريكية الذروة عند 140%، فيما بلغت الرسوم الصينية 125% قبل خفضها لاحقًا إلى 30% و10% على التوالي، في إطار هدنة تمتد 3 أشهر وتنتهي في 12 أغسطس المقبل.

محادثات جديدة في ستوكهولم

من المقرر أن تُعقد جولة ثالثة من المفاوضات الأسبوع المقبل في العاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك بعد جولتين سابقتين عقدتا في جنيف ولندن.

وأوضح بيسنت في مقابلة تليفزيونية أجريت الأربعاء، أن الحوار يسير نحو ملفات أوسع، مضيفًا: "نحرز تقدمًا جيدًا، ونأمل أن نعيد التوازن في العلاقات التجارية".



وأضاف أن ملف شراء الصين النفط الروسي والإيراني الخاضع للعقوبات سيُطرح للنقاش أيضًا، مشيرًا إلى أن بكين "في حاجة إلى اقتصاد أكثر توجهًا نحو الاستهلاك، وهو ما يمكن للولايات المتحدة الإسهام فيه.

هل تُمدد الهدنة؟

ألمح بيسنت إلى إمكانية تأجيل رفع الرسوم الجمركية المقرر بعد انتهاء الهدنة، في حال اقتضت المفاوضات ذلك. وقال: "الآن دخل الجانبان مرحلة تهدئة، أعتقد أننا نسير بوتيرة جيدة من الاجتماعات المنتظمة".

ويرى مراقبون أن الخفض الحالي للرسوم الجمركية لا يزال بعيدًا عن حل جذري للتوترات، خاصة مع استمرار المخاوف بشأن قيود التصدير وحقوق الملكية الفكرية.

لكن بيسنت بدا أكثر تفاؤلًا بمستقبل العلاقات، مشددًا على أن واشنطن "منفتحة على اتفاقات أوسع قد تشمل قضايا الطاقة والتكنولوجيا".