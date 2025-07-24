النشرة: إشكال وتضارب في كفررمان بين أهالٍ ونازحين سوريين وأمن الدولة أوقف عدداً من المتورطين

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن "وقوع إشكال كبير تخلله ​تضارب​ في بلدة كفررمان، قضاء النبطية بين أهالي البلدة ونازحين سوريين بعد أن قام أحد النازحين بمهاجمة منزل مواطن لبناني داخل البلدة".

واشار الى ان "دورية من ٲمن الدولة حضرت وعملت على فض الإشكال وتوقيف عدد من السوريين لاجراء المقتضى القانوني بحقهم".