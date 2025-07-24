وزارة الاقتصاد دانت الاعتداءات الأخيرة على بعض الافران والمطاحن: هذا القطاع محوريّ ومرتبط بالأمن الغذائيّ

دانت وزارة الاقتصاد والتجارة بشكل قويّ الاعتداءات الأخيرة على بعض الافران والمطاحن، مشددة على أنّ "هذا القطاع محوريّ ومرتبط عضويا بالأمن الغذائيّ للمواطن".
وبناءًا على ذلك، اتصل الوزير عامر بساط بأصحاب المؤسسات المتضررة مستنكرًا هذه الاعتداءات ومعبرًا عن تضامنه الكامل.
ووجه كتابًا إلى وزاراتي الدفاع والداخلية، متمنيًا التشدد بتأمين الحماية لهذه المؤسسات التي تعنى بتأمين الخبز والرغيف كي لا تتكرر هذه الأفعال الإجرامية وإحالة كل من تربطه صلة بهدة الأعمال المشينة إلى القضاء المختص.
