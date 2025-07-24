23 قتيلا و5 مفقودين جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية

أودت الأمطار الغزيرة التي شهدتها ​كوريا الجنوبية​ الأسبوع الماضي بحياة 23 شخصا، فيما يستمر البحث عن 5 مفقودين، وفقا لأحدث حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية.

وتم انتشال 4 جثث جديدة، منها 3 في بلدة سانتشيونغ بإقليم جنوب غيونغسانغ، وجثة في بلدة غابيونغ بإقليم غيونغغي، لترتفع الحصيلة من 19 إلى 23 ضحية.

كما أدت الفيضانات إلى نزوح أكثر من 15 ألف شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة خلال الفترة من 16 إلى 19jl,.، ولم يتمكن 2,243 شخصا من العودة إلى منازلهم حتى الآن.

وعقبت موجة حر شديدة موجة الأمطار، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع حيث سجلت 136 إصابة بأمراض مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة حتى 22 jl,.، مما زاد من معاناة المتضررين وعقد جهود الإغاثة.