مكتب نتانياهو: إسرائيل تدرس رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

افاد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن "إسرائيل تدرس رد حماس على مقترح ​وقف إطلاق النار​ في غزة".

وفي وقت سابق أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "​حماس​"، فجر اليوم، أنها "سلمت الوسطاء ردّها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، بينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن حصول وفد التفاوض الإسرائيلي على تفويض لبحث إنهاء الحرب.

وقالت الحركة في بيان٬ "حركة حماس سلمت قبل قليل للإخوة الوسطاء ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار".

من ناحية أخرى، قال البيت الأبيض، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين "في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيلتقي في أوروبا مسؤولين من الشرق الأوسط لبحث مقترح اتفاق.