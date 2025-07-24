شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف رفع الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية لـ80% عام 25/26 والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف الحكومة المصرية رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية إلي 80% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 79% خلال عام 2023/2024، وصولا إلي 93% عام 2030، حسبما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، إلي البرلمان بغرفتيه (النواب، والشيوخ).

تأتي هذه المعدلات في ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 التي أكدت أهمية التوسع في إنتاج المحاصيل الرئيسية وتحسين الانتاجية وزراعة الأصناف الجديدة، وفي هذا السياق تبرز رؤية مصر نحو أهمية توفير التقاوي عالية الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية.

كما تحرص الرؤية التنموية لمصر 2030 لقطاع الزراعة على تنمية التجمعات الزراعية الجديدة والمناطق ذات الأولوية من خلال مضاعفة الجهود المبذولة للتوسع الأفقي في الزراعة من خلال مشروعات الاستصلاح والاستزراع للحفاظ على استقرار نصيب الفرد من المساحة الزراعية (22) قيراط لكل فرد.

ومن المستهدفات الأخرى التي توليها رؤية مصر 2030 عناية خاصة هي تطوير منظومة الحيازة الزراعية (كارت الفلاح) لإمكان تطبيق الحلول التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة استخدام الأراضي الزراعية والحد من تأكلها وتدهورها ، ومن تفتيت الحيازة الزراعية.