ترامب يفرض شرطاً مقابل خفض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة مستعدة لخفض الرسوم الجمركية المهدد بفرضها على البضائع الأوروبية إذا ما فتح الاتحاد الأوروبي سوقه بشكل أوسع أمام الشركات الأميركية. وأضاف ترامب خلال فعالية تركز على الذكاء الاصطناعي: "إذا وافقوا على فتح الاتحاد أمام الشركات الأميركية، سنسمح لهم بدفع رسوم جمركية أقل"، في إشارة إلى المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي. وأكد أن هناك محادثات جدية جارية حاليا. وتجري الولايات المتحدة مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع بشأن اتفاق تجاري يهدف إلى تجنب فرض رسوم أمريكية بنسبة 30% على واردات من التكتل، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.