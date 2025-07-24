رئيس المجلس الأوروبي دعا الصين الى استخدام نفوذها على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

دعا رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى إحراز "تقدم ملموس" في مجال التجارة، في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي لإعادة التوازن إلى العلاقة التجارية مع بكين.

واشار كوستا في إطار قمة أوروبية صينية تنظم في بكين الى أن"نحن بحاجة إلى تقدم ملموس في المسائل المتعلقة بالتجارة والاقتصاد، ونرغب كلانا أن تعود العلاقة بالفائدة المتبادلة".

في سياق اخر، حض كوستا الصين على "استخدام نفوذها" على روسيا للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وذكر كوستا، "كعضو دائم في مجلس الأمن في الأمم المتحدة، ندعو الصين إلى استخدام نفوذها على روسيا من أجل احترام ميثاق الأمم المتحدة من أجل وضع حد، لحرب العدوان ضد أوكرانيا".