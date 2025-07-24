افادت وكالة "فرانس برس"، عن "إصابة ثلاثة مدنيين تايلانديين بجروح في ​قصف صاروخي​ كمبودي". وفي وقت سابق اليوم، اعلنت وزارة الدفاع الكمبودية ان "قواتنا تصدت لهجومٍ شنه الجيش التايلاندي في منطقة حدودية".

