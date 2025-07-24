رئيسة الوزراء الإيطالية: الوضع في قطاع غزة مأساوي

اشارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في ختام اجتماع القمة مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون في فيلا بامفيلي التاريخية بالعاصمة روما٬ الى ان "الوضع في قطاع غزة مأساوي".

وشددت ميلوني على أنه "لا يمكن لأي عمل عسكري أن يبرر الهجمات على المدنيين"٬ مؤكدة "اننا جميعا ملتزمون بضمان وقف فوري للأعمال العدائية وبدء عملية جادة نحو حل الدولتين".

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أنه خلال اللقاء مع الرئيس الجزائري تبون، تم التركيز بوضوح على النزاعات الرئيسية الجارية.