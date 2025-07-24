الرئيس الصيني: يتعيّن على بكين وبروكسل اتّخاذ الخيار الاستراتيجي الصائب

اشار الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال لقائه في بكين زعيمي الاتّحاد الأوروبي الى أنّه يتعيّن على بكين وبروكسل اتّخاذ "الخيار الاستراتيجي الصائب". وقال شي مخاطبا أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، إنّه "يجب على القادة الصينيين والأوروبيين مرة أخرى إظهار بُعد النظر والالتزام، واتخاذ الخيار الاستراتيجي الصائب الذي يلبّي تطلّعات الشعب ويصمد أمام اختبار التاريخ".

