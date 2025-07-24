وزارة الدفاع الكمبودية: قواتنا تصدت لهجومٍ شنه الجيش التايلاندي في منطقة حدودية

اعلنت وزارة الدفاع الكمبودية ان "قواتنا تصدت لهجومٍ شنه الجيش التايلاندي في منطقة حدودية".

ولطالما سادت خلافات بين ​كمبوديا​ وتايلاند بشأن حدودهما المشتركة البالغ طولها أكثر من 800 كيلومتر والتي تم ترسيمها إلى حد كبير خلال فترة الاحتلال الفرنسي للهند الصينية.

واندلعت مواجهات العام 2008 العسكرية بسبب خلاف على قطعة أرض قرب برياه فيهير، وهو معبد يعود عمره إلى 900 عام قرب الحدود المشتركة.

وأدى ذلك إلى عدة سنوات من العنف المتقطع قبل أن تقضي محكمة العدل الدولية بأن المنطقة المتنازع عليها تتبع لكمبوديا.