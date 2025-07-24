رويترز: محكمة أميركية تقضي بأن الأمر التنفيذي للرئيس ترامب بإلغاء حق الجنسية بالولادة غير دستوري

افادت وكالة "رويترز"٬ بأن "محكمة أميركية قضت بأن الأمر التنفيذي للرئيس الاميركي دونالد ترامب بإلغاء ​حق الجنسية بالولادة​ غير دستوري".

وهذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها محكمة استئناف مدى شرعية أمر ترامب منذ أن حدت المحكمة العليا الأميركية في حزيران من سلطة قضاة المحاكم الأدنى درجة في البت في هذا الأمر وغيره من السياسات الاتحادية على مستوى الولايات المتحدة.

وكان قرار ترامب سيمنع الحكومة الفيدرالية من إصدار جوازات سفر، أو شهادات جنسية أو أي وثائق أخرى للأطفال الذين تقيم أمهاتهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت والذين لا يحمل آباؤهم الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة عبر البطاقة الخضراء.