قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء: أي طرح له سياق انفصالي مرفوض من جميع العقلاء في السويداء ومن جميع السوريين

اشار قائد ​الأمن الداخلي​ بمحافظة السويداء الى ان "أولوية الحكومة تحقيق الأمن وتثبيت وقف إطلاق النار لمعالجة الواقع الإنساني"٬ مناشدا "السوريين تعزيز خطاب السلم الأهلي ووقف خطاب الكراهية وتغليب لغة العقل".

واكد ان "أي طرح له سياق انفصالي مرفوض من جميع العقلاء في السويداء ومن جميع السوريين".

وفي وقت سابق٬ نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا "صحة ما يُشاع على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي حول عمليات إعدام جماعية مزعومة بحق أسرى وموقوفين من فلول النظام السابق أو المحسوبين عليه"، واصفًا هذه الأخبار بأنها "عار تمامًا عن الصحة".

وأوضح البابا أن الهدف من تداول هذه الإشاعات هو "تشويه صورة الدولة السورية وإثارة فتنة تهدد السلم الأهلي".

وفيما يخص أوضاع محافظة السويداء، أكد المتحدث التزام الحكومة السورية بتنفيذ الاتفاق المرعي دوليًا، رغم وجود خروقات من الطرف الآخر.

وأضاف أن "خروج العائلات الطارئ من المحافظة جاء بسبب الظروف الإنسانية والأمنية، مشيرًا إلى أن عودة هذه العائلات إلى السويداء ستكون قريبة بإذن الله بعد تأمين المحافظة".