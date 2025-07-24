"الزلزال".. قرار إعلاني لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: بحسب القانون الإسرائيلي، فإن الوضع الحالي للأراضي التي استولت عليها إسرائيل من الأردن في حرب الأيام الستة، باستثناء القدس الشرقية، هو "احتلال حربي مؤقت".

وبعد نقاش طويل في الهيئة العامة للكنيست، أقر الكنيست الأربعاء قرارا إعلانيا يدعم "تطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة وغور الأردن".

وقد تم التصويت بأغلبية كبيرة، 71 صوتا مقابل 13، حيث جاءت ستة أصوات من حزب إسرائيل بيتنا المعارض وأربعة أصوات من حزب التوراة اليهودية المتحدة، على الرغم من أن الأخير انسحب من الائتلاف والحكومة في 14 يوليو (تموز).

ولم يشارك حزبا المعارضة "يش عتيد" و"أزرق أبيض" في التصويت، بينما صوتت أحزاب الديمقراطيين، و"راعام"، و"حداش-تاعل" ضد القرار.

وتم تصنيف التصويت على أنه "نقاش حول موضوع قرر الكنيست إدراجه على جدول الأعمال" دون أي عواقب عملية أو تشريعية، وفقاً لتقرير "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

واقترح القرار زعماء كتلة أرض إسرائيل في الكنيست وهم أعضاء الكنيست سيمحا روثمان (من الحزب الصهيوني الديني)، ودان إيلوز (من الليكود)، وليمور سون هار ميليش (من حزب عوتسما يهوديت)، وينص القرار على ما يلي:"يؤكد الكنيست أن لدولة إسرائيل الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني في كامل أرض إسرائيل - الوطن الأصلي للشعب اليهودي."

تحرك فوري لبسط السيادة

يدعو الكنيست مجلس الوزراء الإسرائيلي إلى التحرك الفوري لبسط السيادة الإسرائيلية، بما في ذلك القانون والقضاء والإدارة، على جميع مناطق التجمعات اليهودية، بجميع أشكالها، في يهودا والسامرة وغور الأردن . سيعزز هذا الإجراء دولة إسرائيل وأمنها، ويصون الحق الأساسي للشعب اليهودي في السلام والأمن في وطنه.

"بالنيابة عن الشعب اليهودي الذي يعيش في صهيون، فإننا ندعو أصدقاءنا في جميع أنحاء العالم إلى الوقوف مع الرغبة في العودة إلى صهيون ورؤية الأنبياء، ودعم دولة إسرائيل في ممارسة حقها الطبيعي والتاريخي والقانوني في أرض إسرائيل وفي تحقيق سيادة إسرائيل."

وفقًا لمقدمة القرار، فإن "يهودا والسامرة وغور الأردن جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل - الوطن التاريخي والثقافي والروحي للشعب اليهودي. قبل قرون وآلاف السنين من قيام دولة إسرائيل، عاش الآباء والأنبياء ومؤسسو الأمة اليهودية في هذه المناطق. مدن مثل الخليل، وشكيم (نابلس)، وشيلو، وبيت إيل ليست مجرد مواقع تاريخية، بل هي رموز حية للوجود اليهودي المستمر في الأرض المقدسة".

رفض إقامة الدولة الفلسطينية

وفي كلمته التي ألقاها لتقديم القرار، أشار روثمان إلى قرار يوليو/تموز 2024.

وقال روثمان: "قبل عام من الآن، كان لي وزملائي، باعتبارنا أعضاء في كتلة أرض إسرائيل في الكنيست، شرف تقديم قرار تاريخي في هذا المجلس - وهو قرار رفض فيه الكنيست بشدة إقامة دولة فلسطينية بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط".

لسنواتٍ طويلةٍ مؤلمة، ضُللت دولة إسرائيل والمجتمع الدولي بـ"خطة منظمة التحرير الفلسطينية المرحلية" لتدمير إسرائيل والمشروع الصهيوني. منذ اتفاقات أوسلو، مرورًا بفك الارتباط عن قطاع غزة عام 2005، وعبر مبادراتٍ دبلوماسيةٍ مختلفة، لاح في الأفق خطرٌ كبيرٌ فكرةُ إقامة دولةٍ إرهابيةٍ في قلب أرضنا".

لكن شعب إسرائيل استيقظ. وأنتم، يا رفاقي في هذا المجلس الموقر، وقفتم معًا وأعلنتم أمام ملاك الهلاك: كفى! لا مزيد! لقد أزلنا فكرة الدولة الفلسطينية من الأجندة الوطنية والعالمية بإعلان مبدئي وواضح وحازم من الكنيست، قال روثمان.

التصويت لا معنى له

ونفى النائب محمد اشتية الادعاء بأن التصويت لا معنى له، لأنه كان مجرد إعلاني.

في الواقع، لا يُطبّق قرار الكنيست بحد ذاته السيادة، كما قال. «وفقًا للقانون الإسرائيلي، لا يحق إلا للحكومة، باستخدام أمر تنفيذي، أو للكنيست عبر تشريع رسمي، بسط القانون الإسرائيلي والقضاء القضائي والإدارة على أجزاء من أرض إسرائيل».

لكن حتى كإعلان، يحمل هذا القرار معنىً عميقاً. فهو يُعبّر عن رابطنا الراسخ بأرض إسرائيل، مهد الحضارة اليهودية. ويعكس التطلع الوطني لتحقيق العودة إلى صهيون. ويدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التحرك فوراً، بسلطتها، لتحويل هذه الرؤية إلى واقع، كما قال روثمان.

وأضاف نتانياهو: "كما يدعو أصدقاء إسرائيل في جميع أنحاء العالم إلى الوقوف وراء الحق الأخلاقي والقانوني والتاريخي والديني والثقافي للشعب اليهودي - ودولته القومية - في كامل أرض إسرائيل، ودعم المطالبة بأن يكون الشعب اليهودي صاحب السيادة في وطنه".

في كلمته خلال افتتاح المناقشة، قال إيلوز بالإنكليزية: "اليوم، ولأول مرة على الإطلاق، يُعرب الكنيست رسميًا عن دعمه لبسط السيادة على يهودا والسامرة. يهودا والسامرة ليستا ورقة مساومة؛ إنهما جوهر وطننا الأم، والأماكن التي سلكها أجدادنا".

قال: "السيادة ليست مجرد موقف سياسي؛ بل هي نصرٌ وهويةٌ وأمنٌ دائمٌ في الشرق الأوسط". وأضاف: "في جميع أنحاء العالم، تحترم الدول من يدافعون عن قيمهم بثبات. أدعو إلى السيادة الآن بكل فخرٍ وعزمٍ ودون تردد".

لابيد: محاولة سخيفة لتضليل الرأي العام

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد في بيان في بداية المناقشة: "إن محاولة الائتلاف تضخيم اقتراح إجرائي - وهو حدث ليس له أهمية قانونية - هي محاولة مثيرة للشفقة وسخيفة لتحويل الانتباه عن الواقع السياسي المتمثل في أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيقيل الليلة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في خضم الحرب، لمجرد أنه رفض الترويج للتهرب من الخدمة العسكرية". «لن يفيدهم ذلك. العار عليهم أن يتحملوه»، قال.

وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن الوضع الحالي للأراضي التي احتلتها إسرائيل من الأردن في حرب الأيام الستة عام 1967 (قبل 58 عاماً)، باستثناء القدس الشرقية، هو "احتلال حربي مؤقت"، والحاكم القانوني للأراضي هو قائد المنطقة الوسطى في جيش الدفاع الإسرائيلي.

خلال اتفاقيات أوسلو الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في تسعينيات القرن العشرين، تم تقسيم الأراضي إلى ثلاثة تسميات مختلفة - المنطقة (أ)، والتي تضم بشكل رئيسي المدن والبلدات الفلسطينية التي تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الكاملة للسلطة الفلسطينية.

والمنطقة (ب)، والتي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية ولكن السيطرة المدنية الفلسطينية.

والمنطقة (ج)، والتي تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية.

نصف مليون إسرائيلي في الضفة

يعيش حوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي في المنطقة (ج) بشكل أساسي. وتعتبر إسرائيل أن غالبية مستوطناتها قانونية بموجب القانون المحلي، حيث أنها مبنية على أراضي الدولة ووفقاً لقرارات حكومية قابلة للتطبيق من الناحية القانونية.

وترى أغلبية المنظمات الدولية أن المستوطنات تشكل انتهاكا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر توطين المدنيين في الأراضي المحتلة.

دافعت إسرائيل عن نفسها بأن المواطنين الإسرائيليين لم يُرحَّلوا ولم يُنقلوا إلى الأراضي الفلسطينية، وأن هذه الأراضي ليست محتلة لعدم وجود سيادة قانونية معترف بها دوليًا عليها سابقًا. في عام 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي رأيًا استشاريًا يفيد بأن وجود إسرائيل في الضفة الغربية لم يعد مؤقتًا، وبالتالي فهو غير قانوني بموجب القانون الدولي.