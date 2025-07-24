شكرا لقرائتكم خبر عن 53.2 مليار جنيه استثمارات خاصة بقطاع المنتجات الدوائية حتى يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، إلي البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، والشيوخ)، عن بلوغ حجم الاستثمارات الخاصة في قطاع المنتجات الدوائية بنحو 53.2 مليار جنيه حتى يونيو 2024 ، بما يعادل 1,1 مليار دولار حسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ووفقا لما ورد في خطة التنمية، فإن 76 % من هذه الاستثمارات موجهة لقطاع الأدوية، 11% لقطاع الأجهزة الطبيّة، و9 % للمنتجات المستخلصة من الزيوت النباتية والطبية ، و 4% لمنتجات دوائية أخرى.

وتشير خطة التنمية، إلي أن عدد الشركات الخاصة العاملة بالقطاع تٌقدر بنحو 3586 شركة في يونيو 2024 ، يعمل 54% منهم في مجال تصنيع الدواء و 29 في مجال التوريدات الطبية، و 17 % في مجالات دوائية أخرى.