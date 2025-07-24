شكرا لقرائتكم خبر عن أجبرتها على الابتعاد.. إيران تحذر مدمرة أمريكية في خليج عُمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت القوات الإيرانية مدمرة أمريكية في خليج عُمان من الاقتراب من المياه التي تجوبها القطع العسكرية التابعة لطهران، وفق ما ذكر التليفزيون الرسمي الإيراني الأربعاء، فيما تحدث مسؤول في البنتاجون عن واقعة "آمنة ومهنية" لم تؤثر على مهمة السفينة.

وذكر التليفزيون أن مروحية عسكرية إيرانية حلقت فوق المدمرة فيتزجيرالد نحو الساعة 10,00 (06,30 بتوقيت جرينتش) بينما كانت السفينة العسكرية الأمريكية "تحاول الاقتراب من المياه الخاضعة لرقابة الجمهورية الإسلامية".

استسلام المدمرة الأمريكية

وأضاف التليفزيون أن المدمرة وجهت تحذيرات بدورها، مشيرًا إلى أن "الطيار الإيراني واصل مهمته بحزم، وكرر تحذيره لها بالابتعاد عن المياه الإيرانية".

وأوضح أنه على الإثر، أمرت القوات الإيرانية المدمرة بتغيير مسارها والاتجاه نحو الجنوب، ما أجبر السفينة على الاستسلام والعودة أدراجها.



واقعة آمنة ومهنية

وتحدث مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية عن واقعة "آمنة ومهنية" بين السفينة ومروحية إيرانية من نوع سي كينج "في المياه الدولية".

وأكد أن الواقعة "لم يكن لها أي تأثير على مهمة المدمرة فيتزجيرالد"، مشددًا على أن "أي تقارير تدعي خلاف ذلك هي أكاذيب".

ووقعت مواجهات في السابق بين قوات البلدين في المياه قبالة جنوب إيران، لا سيما في خليج عُمان.

وفي عام 2023، أعلنت طهران أنها أجبرت غواصة أمريكية على الصعود إلى السطح في أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو ما نفته واشنطن.

ويأتي الحادث الأخير بعد نحو شهر من شن الولايات المتحدة ضربات على منشآت نووية إيرانية، في خضم حرب استمرت 12 يومًا بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية.