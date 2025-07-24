شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفت منظمة الصحة العالمية، اليوم، اتهامات إدارة دونالد ترامب بأن التعديلات الأخيرة على اللوائح الصحية الدولية تنتهك السيادة الأمريكية.وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي: "مهمتنا إصدار توصيات قائمة على البيانات لمساعدة الدول، لكن تطبيقها يبقى ضمن صلاحيات كل دولة وفق أنظمتها الوطنية".وردًا على تصريحات وزيرَي الصحة والخارجية الأميركيَين في (18 يوليو) التي تحدثت عن تقويض للسيادة، أوضح تيدروس أن التعديلات نوقشت واعتمدت من الدول الأعضاء، ولا تملك المنظمة سلطة فرض إجراءات مثل الإغلاق أو التلقيح الإجباري.من جهته، أشار كبير الخبراء القانونيين في المنظمة، ستيف سالومون، إلى أن مهلة رفض التعديلات انتهت في (19 يوليو)، وأن عددًا قليلاً فقط من الدول قدّم اعتراضه، ما يعني أن التعديلات ستسري على الغالبية العظمى من الدول الـ(196) الأطراف في الاتفاق.