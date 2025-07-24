وكالة اميركية: واشنطن توافق على بيع أوكرانيا أسلحة بقيمة 322 مليون دولار

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية أنها وافقت على بيع أسلحة لأوكرانيا بقيمة 322 مليون دولار لتعزيز دفاعاتها الجوية وأسطولها من المركبات المدرّعة. ولفتت الوكالة الأميركية إن الصفقة وهي من شقّين تتضمن بيع معدات لأنظمة هوك الدفاعية الجوية وصيانتها بقيمة 172 مليون دولار، وبيع مركبات قتالية مدرّعة من طراز برادلي وصيانتها بقيمة 150 مليون دولار.

