ترامب: أميركا بصدد إتمام اتفاق تجاري مع الصين

اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة بصدد إتمام اتفاق تجاري مع الصين، وستفرض رسوما جمركية مباشرة على معظم دول العالم. وفي حديثه خلال حدث حول الذكاء الاصطناعي في واشنطن، قال ترامب أيضا إن واشنطن تجري محادثات تجارية جادة مع الاتحاد الأوروبي، وستفرض رسوما جمركية أقل على التكتل إذا فتح سوقه للشركات الأميركية.

