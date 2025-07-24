شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية يكرّم طالب من أوائل الثانوية العامة خلال مؤتمره بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرّم المستشار أحمد الحمامصي، مرشح حزب الجبهة الوطنية بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، الطالب إبرام يوسف مكرم زاخر، أحد أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية (رياضيات)، من مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بنين، وذلك خلال المؤتمر الشعبي الجماهيري الأول للحزب بمحافظة الجيزة، وفي إطار مبادرة "دعم أوائل الثانوية العامة" التي أطلقها الحزب تقديرًا لتفوق الطلاب وجهودهم المتميزة.

يذكر أن حزب الجبهة الوطنية تقدم بخالص التهاني لأبنائنا وبناتنا الناجحين في شهادة الثانوية العامة لعام 2025، معربًا عن فخره بجهدهم الكبير الذي يستحق كل تقدير.

وأعلن الحزب، عن إطلاق مبادرة لدعم الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام، إيمانًا منه بأهمية التفوق والتميز والابتكار.

وتتضمن المبادرة تقديم دعم مادي بقيمة 50 ألف جنيه لأوائل الثانوية العامة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.

كما أعلن الحزب عن سعيه لتوفير عدد من المنح التعليمية المجانية أو المدعومة في بعض الجامعات الخاصة، وذلك وفقًا لضوابط وشروط سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وأطلق الحزب مبادرة بعنوان "اختار كليتك التي تؤهلك لسوق العمل"، بالتعاون مع مجموعة من المتخصصين، على أن تُنشر تفاصيل المبادرة قريبًا عبر الموقع الرسمي للحزب.



المستشار أحمد الحمامصي خلال تكريم الطالب إبرام يوسف







