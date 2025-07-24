الإدارة الأميركية: ندعم جهود الاستقرار في ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - طرابلس (الاتحاد)

أكد مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، أمس، دعم الإدارة الأميركية لجهود الاستقرار في ليبيا.

وأكد المستشار بولس اهتمام واشنطن بمواصلة التنسيق وتوسيع مجالات التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أمس، المستشارَ بولس الذي يزور ليبيا في إطار تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفق بيان المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشةَ فرص التعاون المشترك في مجالات الطاقة، والمعادن، والبنية التحتية، والصحة، والاتصالات، حيث أكد الدبيبة حرصَ حكومة الوحدة الوطنية على بناء شراكات اقتصادية مع الولايات المتحدة، تفتح المجال أمام كبريات الشركات الأميركية للمشاركة في مشاريع التنمية والاستثمار.