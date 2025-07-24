ألمانيا تريد ضمانات أميركية قبل تسليم «باتريوت» لأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - برلين (أ ف ب)

أكد وزير الدفاع الألماني، في مقابلة الأربعاء، أن برلين تسعى للحصول على «التزام ثابت» من الولايات المتحدة بشأن الحصول على بدائل سريعة لأنظمة الدفاع الجوي الأميركية «باتريوت» التي تعهّدت ألمانيا ودول أخرى في حلف «الناتو» بتسليمها لكييف.

وقال بوريس بيستوريوس لصحيفة «دير شبيغل» الألمانية «نتوقع أن يوضح الحلف مجدداً للولايات المتحدة التي تصنّع أنظمة باتريوت، أنّ الدول التي تسلّم هذه الأنظمة لكييف يجب أن تحصل على أنظمة جديدة خلال بضعة أشهر».

وأضاف أنّ هذا «الالتزام» يجب أن يكون «ثابتاً»، مشيراً إلى أنّ المدة القصوى للحصول على بدائل يجب أن تكون بين ستة وثمانية أشهر.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والأمين العام للناتو، مارك روته، الاثنين، مشروعاً مهماً بالنسبة لأوكرانيا يتمحور حول شراء الحلفاء الأوروبيين وكندا أسلحة أميركية، خصوصاً أنظمة «باتريوت» المتقدمة، وتسليمها لأوكرانيا.