رئيس الوفد الروسي المفاوض في اسطنبول: روسيا وأوكرانيا أنهتا تبادل جثث الجنود القتلى

أعلن رئيس الوفد الروسي المفاوض في اسطنبول، أن "روسيا وأوكرانيا أنهتا تبادل جثث الجنود القتلى".

واتفقت روسيا وأوكرانيا، الأربعاء، خلال مفاوضات في اسطنبول على تبادل جديد للأسرى يشمل 1200 أسير من كل طرف، فيما اقترحت موسكو على كييف تسليم جثث ثلاثة آلاف جندي على ما أفاد مفاوض روسي.

وقال المفاوض فلاديمير ميدينسكي خلال مؤتمر صحافي "في إطار مواصلة تبادل أسرى الحرب اتفقنا على تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير حرب إضافي من كل طرف في المستقبل القريب".

من جهته، قال رئيس الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا روستم أوميروف إن "كييف اقترحت عقد اجتماع على مستوى القادة بحلول نهاية آب المقبل".

وأضاف أوميروف أن" بلاده تتوقع مزيداً من التقدم في تبادل الأسرى بين البلدين"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن أوميروف إعلانه عن "موافقة الجانب الروسي على طلب بلاده بالإفراج عن كل من قضى أكثر من ثلاث سنوات في الأسر".