إصابة شخصين بإطلاق نار خلال محاولة سلب على بولفار طرابلس

تعرّض المدعوان “ع.ح” و "م.أ" لإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلّان دراجة نارية، وذلك خلال محاولة سلب وقعت على بولفار طرابلس بالقرب من بنك عودة قبل أن يفرّ مطلقو النار إلى جهة مجهولة.
تمّ نقل المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقّي العلاج، وقد وصفت حالتهما بـالمستقرة.
وتعمل مخابرات الجيش على تعقّب الفاعلين تمهيداً لتوقيفهم وإجراء المقتضى القانوني بحقهم
