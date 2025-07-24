لاجئ سوري يغتصب فتاة بريطانية لا تتجاوز 12 عاماً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: اغتصب لاجئ سوري فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا في غرفة فوق متجر كان يعمل فيه بشكل غير قانوني بعد أن أخبرها أن "الشوارع ليست آمنة".

قام محمد وحيد محمد، 22 عامًا، باغراء الفتاة الصغيرة باستخدام السيجارة الإلكترونية والمشروبات الغازية ورقائق البطاطس قبل أن يحبسها في غرفة نوم ويهاجمها مرارًا وتكرارًا.

ووفقاً لتقرير "التلغراف" البريطانية فإن الفتاة كانت قد هربت من منزلها واستقلت قطارًا إلى برمنغهام قبل أن يتم نقلها إلى سوبر ماركت فيلا في هاندسورث، غرب ميدلاندز، من قبل امرأة مشردة قلقة، وتم إنقاذ الفتاة لاحقًا من قبل عائلة آسيوية في مطعم قريب حيث قام أحد أفرادها بضرب وحيد محمد.

حُكم على وحيد محمد، الذي كان يعيش في والسال، في محكمة برمنغهام كراون يوم الخميس 17 يوليو (تموز)، بالسجن لمدة 12 عامًا، ولم يعرف بعد ما إذا كان مغتصب الطفلة سيتم ترحيله، حيث قال القاضي إن الأمر متروك للسلطات لتقرر في وقت لاحق.

وكان قد اعترف بتهمتين تتعلقان بالاعتداء الجنسي على فتاة دون سن 13 عاما، لكن هيئة المحلفين وجدته مذنبا أيضا في ثلاث تهم تتعلق بالاغتصاب.

وحكم القاضي رودريك هندرسون بأن وحيد محمد كان مجرمًا "خطيرًا" وقال: "كان هذا حدثًا مستمرًا، ولو أنه حدث في يوم واحد".

"كان هناك بعض الاستعداد على الرغم من أنه كان محدودا في الوقت، لكنك استغللتها لأنها كانت صغيرة السن وبعيدة عن المنزل بشكل واضح."

غادرت الفتاة منزلها في 24 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي قبل أن تستقل القطار وتنتهي في وسط مدينة برمنغهام حوالي الساعة 8.30 مساءً.

قال أندرو والاس، المدعي العام: "كانت تزن بضعة أرطال. اقتربت منها سيدة مشردة، اشترت لها كوبًا من الشاي. ثم سارت معها المشردة في شارع فيلا إلى سوبر ماركت فيلا.

وبمجرد أن رآها المتهم، قال: "تبدين صغيرة جدًا. تبدين باردة جدًا، هل تريدين دخول المتجر؟ الجو دافئ هناك، سأحضر لكِ شيئًا لتأكليه وتشربيه".

وأضاف: «كان يعلم أنها بعيدة عن المنزل، وكان هناك نقاش حول هذا الأمر». ومن المفارقات أنه أخبرها أن الشوارع ليست آمنة. أقنعها بالدخول إلى المتجر متظاهرًا بالقلق. في الحقيقة، لم يكن يفكر إلا في الجنس.

طلب وحيد محمد من الفتاة أن تأخذ سيجارة إلكترونية ورقائق البطاطس والمشروبات الغازية من على الرفوف، ثم أخذها إلى غرفة النوم في الطابق العلوي حيث كان نائماً.

قال السيد والاس للمحكمة: "أخذها إلى غرفة نوم وانحنى ليقبلها. قالت: "يا إلهي، أنت تعلم أن عمري 12 عامًا فقط". من الواضح أنها كانت تتظاهر في مرحلة ما بأنها أكبر سنًا".

اعتدى وحيد محمد جنسيا على الفتاة لمدة ساعة قبل أن يذهبا إلى مطعم قريب، وقال السيد والاس: "كانت هناك عائلة آسيوية شابة وكانت تشعر بالقلق عليه وعليها".

بعد إلقاء القبض عليه، ادعى وحيد محمد في البداية أن الفتاة وافقت على ممارسة الجنس معها قبل أن يتم إبلاغه بأنها صغيرة جدًا بحيث لا يمكنها الموافقة قانونيًا. وقال المحامي نيكولاس ديفين إن موكله عاش "حياة صعبة" لكنه لم يرتكب أي جريمة من قبل، وأكد أن صديقته قررت البقاء معه ودعمه.