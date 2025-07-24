شكرا لقرائتكم خبر عن السيد القصير: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى وحق دستورى والان مع تفاصيل الخبر

وجه السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، عددًا من الرسائل المهمة، مؤكدًا على الدعم الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها، وثقة الحزب فى القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحزب الجبهة الوطنية، بمحافظة الغربية، لدعم مرشحى الحزب فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

استهل القصير كلمته بتوجيه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على مواقفه الوطنية المشرفة، مؤكدًا أن القيادة السياسية نجحت فى الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، رغم التحديات الإقليمية الجسيمة التى تمر بها المنطقة. وأشاد بدور الرئيس فى دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسرى، مشيرًا إلى أن مصر كانت وستظل فى طليعة الدول المدافعة عن الشعب الفلسطيني.

ووجه القصير رسالة شكر واعتزاز لكل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة، مشيدًا بيقظتها فى التصدى للمخططات الإرهابية، وآخرها التصدى لمحاولة ذراع جماعة الإخوان الإرهابية "حركة حسم"، مؤكدًا أن تلك المؤسسات درع الوطن وسنده فى مواجهة قوى الشر.

وأكد أن تماسك الجبهة الداخلية هو السلاح الأقوى لمصر فى ظل التحديات الراهنة، داعيًا إلى الالتفاف حول الوطن، والثقة فى المؤسسات، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة. وشدد على أن الدولة المصرية قوية بمؤسساتها، التى تعمل ليل نهار من أجل حماية الوطن والمواطن.

وخص القصير المواطنين برسالة قال فيها: "مصر تستحق أن نشارك جميعًا فى العملية الانتخابية. انزل وشارك، صوتك يصنع الفارق، المشاركة واجب وطنى وحق دستورى، ولا تترك غيرك يختار نيابة عنك، بل اختر من يمثل صوتك بحق."

وعن مرشحى حزب الجبهة الوطنية، قال القصير أن الحزب اختار مرشحيه للقائمة والفردى وفق معايير دقيقة وشفافة، مشيرًا إلى أن "مرشحينا منكم، يعيشون بينكم، مش نازلين بباراشوت، نثق فيهم وندعوكم لدعمهم، فهم صوتكم داخل المجلس."

وأوضح القصير أن حزب الجبهة هو حزب من يسعى لاستقرار حقيقى، ويساند الدولة فى استكمال مسيرة البناء والتنمية، ويؤمن بتوسيع المشاركة السياسية والحزبية للمرأة والشباب وذوى الهمم.

وأضاف: "هدفنا هو الدفاع عن الوطن والمواطن دون مزايدات أو شعارات، بل بالمشاركة والتفاهمات على أرضية وطنية مشتركة."

وختم القصير كلمته بدعوة المواطنين للحكم على أداء الحزب فى المستقبل، مؤكدًا أن "حزب الجبهة قادم لصناعة الفارق، المواطن البسيط على رأس أولوياتنا، ونولى اهتمامًا خاصًا بالمصريين فى الخارج، وحقوق المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة."

وقال: "نؤمن أن العمل السياسى ليس حكرًا على أحد، بل حق لكل مخلص يحب هذا الوطن. الوطن يتسع للجميع، والأمانة لا يحملها إلا المخلصون، ونحن نثق فى مرشحينا وقدرتهم على حمل هذه الأمانة بكل إخلاص."

ويُقام المؤتمر تحت رعاية قيادات الحزب، وبمشاركة عدد من أبرز رموزه السياسية والتنظيمية، السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، ونائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، والنائب سليمان وهدان، أمين لجنة الشؤون البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إلى جانب مرشحى الحزب ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر" وعلى المقعد الفردى بمحافظة الغربية، وهما : محمد إبراهيم إبراهيم شعيب، مرشح الحزب على المقعد الفردى، وعادل مأمون إسماعيل عثمان، مرشح الحزب على القائمة الوطنية عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.