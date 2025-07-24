شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام حزب الجبهة يوجه 7 رسائل بمؤتمر الغربية: ندعم القيادة السياسية.. ومرشحينا معروفين والان مع تفاصيل الخبر

وجه السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، عددًا من الرسائل المهمة، مؤكدًا على الدعم الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها، وثقة الحزب في القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب الجبهة الوطنية، بمحافظة الغربية، لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

استهل القصير كلمته بتوجيه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقفه الوطنية المشرفة، مؤكدًا أن القيادة السياسية نجحت في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، رغم التحديات الإقليمية الجسيمة التي تمر بها المنطقة. وأشاد بدور الرئيس في دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري، مشيرًا إلى أن مصر كانت وستظل في طليعة الدول المدافعة عن الشعب الفلسطيني.



ووجه القصير رسالة شكر واعتزاز لكل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة، مشيدًا بيقظتها في التصدي للمخططات الإرهابية، وآخرها التصدي لمحاولة ذراع جماعة الإخوان الإرهابية "حركة حسم"، مؤكدًا أن تلك المؤسسات درع الوطن وسنده في مواجهة قوى الشر.

وأكد أن تماسك الجبهة الداخلية هو السلاح الأقوى لمصر في ظل التحديات الراهنة، داعيًا إلى الالتفاف حول الوطن، والثقة في المؤسسات، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة. وشدد على أن الدولة المصرية قوية بمؤسساتها، التي تعمل ليل نهار من أجل حماية الوطن والمواطن.



وخص القصير المواطنين برسالة قال فيها: "مصر تستحق أن نشارك جميعًا في العملية الانتخابية. انزل وشارك، صوتك يصنع الفارق، المشاركة واجب وطني وحق دستوري، ولا تترك غيرك يختار نيابة عنك، بل اختر من يمثل صوتك بحق."



وعن مرشحي حزب الجبهة الوطنية، قال القصير إن الحزب اختار مرشحيه للقائمة والفردي وفق معايير دقيقة وشفافة، مشيرًا إلى أن "مرشحينا منكم، يعيشون بينكم، مش نازلين بباراشوت، نثق فيهم وندعوكم لدعمهم، فهم صوتكم داخل المجلس."



وأوضح القصير أن حزب الجبهة هو حزب من يسعى لاستقرار حقيقي، ويساند الدولة في استكمال مسيرة البناء والتنمية، ويؤمن بتوسيع المشاركة السياسية والحزبية للمرأة والشباب وذوي الهمم، وأضاف: "هدفنا هو الدفاع عن الوطن والمواطن دون مزايدات أو شعارات، بل بالمشاركة والتفاهمات على أرضية وطنية مشتركة."



وختم القصير كلمته بدعوة المواطنين للحكم على أداء الحزب في المستقبل، مؤكدًا أن "حزب الجبهة قادم لصناعة الفارق، المواطن البسيط على رأس أولوياتنا، ونولي اهتمامًا خاصًا بالمصريين في الخارج، وحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة."

وقال: "نؤمن أن العمل السياسي ليس حكرًا على أحد، بل حق لكل مخلص يحب هذا الوطن. الوطن يتسع للجميع، والأمانة لا يحملها إلا المخلصون، ونحن نثق في مرشحينا وقدرتهم على حمل هذه الأمانة بكل إخلاص."

ويُقام المؤتمر تحت رعاية قيادات الحزب، وبمشاركة عدد من أبرز رموزه السياسية والتنظيمية، السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، ونائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، والنائب سليمان وهدان، أمين لجنة الشؤون البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إلى جانب مرشحي الحزب ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر" وعلى المقعد الفردي بمحافظة الغربية، وهما:

محمد إبراهيم إبراهيم شعيب، مرشح الحزب على المقعد الفردي، وعادل مأمون إسماعيل عثمان، مرشح الحزب على القائمة الوطنية عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.