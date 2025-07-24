شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: خطة متكاملة لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن حزب المؤتمر أعد خطة شاملة للتواصل مع المصريين بالخارج من أجل دعم مشاركتهم فى الانتخابات المقبلة، وذلك إيمانا من الحزب بأهمية الدور الوطنى الذى يلعبه أبناء الجاليات المصرية فى الخارج، سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني.

وأوضح فرحات فى تصريح خاص لـ «الخليج 365» أن الخطة تتضمن مجموعة من المحاور التحفيزية والتنظيمية، تشمل التواصل مع رموز الجاليات المصرية فى عدد من الدول ذات الكثافة التصويتية، مثل دول الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية، وذلك بالتعاون مع الجبهات الشعبية والروابط المجتمعية، لتسهيل نشر الوعى الانتخابى وتحفيز المشاركة من خلال اللقاءات المباشرة والافتراضية، والرسائل التثقيفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن حزب المؤتمر سيطلق حملة إعلامية إلكترونية يتم من خلالها بث محتوى توعوى مبسط يشرح أهمية المرحلة المقبلة، وآليات التصويت، وحقوق المصريين بالخارج فى المشاركة السياسية، إلى جانب الرد على الشائعات ومحاولات التشويش التى تستهدف تعطيل العملية الانتخابية أو التقليل من أهمية مشاركة الخارج.

وأكد نائب رئيس الحزب أن هناك تنسيقا مباشرا بين الحزب والهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى وزارة الخارجية، لمتابعة التجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية بالخارج، وضمان وصول الرسائل التوعوية بشكل منظم وفعال، مشيرا إلى أن الحزب سيتبنى مبادرات شعبية بالتعاون مع الجاليات، مثل تنظيم أيام وطنية لتسجيل البيانات أو التوعية بآليات التصويت فى مقار السفارات والقنصليات.

وأشار فرحات إلى أن الخطة ترتكز كذلك على تقديم نموذج وطنى بعيدا عن التجاذبات، بحيث يشعر المواطن المصرى بالخارج أن مشاركته ليست فقط واجبا وطنيا، بل جزء من مسؤولية جماعية لبناء مستقبل أكثر استقرارا وتقدما مؤكدا أن حزب المؤتمر ينظر إلى المصريين فى الخارج باعتبارهم شريكا حقيقيا فى العمل الوطنى، وأن تفعيل مشاركتهم فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة هو هدف استراتيجى ضمن رؤية الحزب لتعزيز الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بما يتسق مع مبادئ الجمهورية الجديدة.