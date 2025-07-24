شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد عاشور: ثورة 23 يوليو كانت البداية والرئيس السيسي يحمل الراية في الحاضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب، ان ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة،غيّرت ملامح الوطن العربي، وفتحت باب التحرر الوطني واسعًا أمام الشعوب التوّاقة للاستقلال والعدالة، ثورة قادها رجال امتلكوا حلمًا، وساروا به على درب التحدي، فوضعوا مصر على أول الطريق نحو الدولة القوية المستقلة.

لكن يوليو لم تكن مجرد لحظة ماضية، بل كانت بذرة مشروع وطني ممتد، نراه اليوم يزهر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استلهم من إرث الثورة روح البناء والإنجاز، وسار بخطى واثقة نحو استعادة هيبة الدولة، وإعادة صياغة أولوياتها بما يليق بطموحات المصريين.

وأضاف عاشور: اليوم، وبعد أكثر من سبعة عقود، تستكمل مصر مسيرتها على الطريق الصحيح، حيث تتوالى المشروعات القومية الكبرى في كل اتجاه، من قناة السويس الجديدة، إلى العاصمة الإدارية، وشبكات الطرق العملاقة، مرورًا بمبادرات الصحة والتعليم والإسكان، وصولًا إلى "حياة كريمة" التي تعيد بناء الريف المصري من الجذور.

وأردف عاشور: ما يحدث الآن ليس فقط تطويرًا في البنية، بل إعادة صياغة للعقل المصري، وبناء لجمهورية جديدة تستند إلى وعي الشعب وقدرته على الصمود والإنجاز، كما فعل في يوليو، وكما يفعل اليوم.

واكد النائب احمد عاشور أن ثورة 23 يوليو كانت البداية، والرئيس السيسي يحمل الراية في الحاضر، مستندًا إلى رؤية واضحة، وإرادة سياسية حاسمة، وإيمان عميق بأن مصر تستحق مكانتها بين الأمم.

في هذه الذكرى الخالدة، لا نكتفي بالاحتفال بإنجازات الماضي، بل ننظر بثقة إلى المستقبل، حيث تستمر الجمهورية الجديدة في رسم ملامح نهضة شاملة، تقودها دولة قوية ومؤسسات راسخة، وشعب لم يتخل يومًا عن حلمه بوطن يليق بتاريخه.