شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب المؤتمر: كلمة الرئيس في ذكرى يوليو تؤكد صلابة الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو حملت دلالات استراتيجية مهمة، تؤكد وعي القيادة السياسية بأهمية اللحظة الراهنة، وتبعث برسائل طمأنينة وثقة في قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات، والمضي قدما نحو تحقيق نهضة وطنية شاملة.

وأضاف فرحات أن خطاب الرئيس عكس عمق الانتماء للمشروع الوطني المصري، من خلال استحضار ثورة 23 يوليو كأحد المحطات الكبرى في مسيرة الدولة، التي عبرت خلالها مصر من التبعية إلى الاستقلال، ومن الفوضى إلى النظام، ومن الاحتلال إلى السيادة الكاملة مشيرا إلى أن استدعاء هذه الثورة في خطاب الرئيس ليس فقط إحياء للذكرى، وإنما تأكيد على أن البناء الوطني لا يتم إلا بتراكم التجارب وانتصار الإرادة الوطنية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن تأكيد الرئيس على صلابة الجبهة الداخلية، وتمسك المصريين بوحدتهم في مواجهة محاولات التقسيم أو التشكيك، يؤكد إدراك الدولة لحجم التحديات الإقليمية والدولية، وفي الوقت ذاته الثقة الكاملة في وعي الشعب المصري ورفضه القاطع لأي محاولات لزعزعة استقرار الوطن.

وأشار إلى أن إشادة الرئيس بمسيرة الإنجازات، وفي مقدمتها المبادرات الاجتماعية والتنموية الكبرى مثل "حياة كريمة"، تعكس انتقال الدولة من مرحلة الصمود في وجه التحديات إلى مرحلة الإعمار الشامل، ووضع الإنسان المصري في صدارة أولويات الجمهورية الجديدة، سواء عبر مشروعات البنية التحتية المتطورة، أو المدن الذكية، أو جهود القضاء على العشوائيات.

واوضح الدكتور رضا فرحات أن الرسائل السياسية والاجتماعية التي تضمنها الخطاب، وعلى رأسها التمسك بمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، تؤكد أن الجمهورية الجديدة تسير على نهج واضح يجمع بين الحسم في مواجهة الإرهاب والتحديات، والرؤية المتكاملة لتحقيق التنمية العادلة والمستدامة.

لافتا إلى أن الخطاب يجدد الثقة في الدولة المصرية، ويعكس تماسك مؤسساتها، ويمثل خارطة طريق لمواصلة مسيرة الاستقرار والتنمية التي بدأت منذ سنوات، بقيادة واعية تدرك متطلبات الحاضر وتخطط بذكاء لمستقبل أكثر إشراقا.