أوروبا تجهز حزمة رسوم حال فشل المفاوضات مع أميركا

ابوظبي - سيف اليزيد -  تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على الضوء الأخضر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية عقابية على كمية الواردات من الولايات المتحدة بقيمة 95 مليار يورو  في حال فشل المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، ومضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطته لفرض رسوم على منتجات الاتحاد الأوروبي بنسبة 30%  اعتبارا من أول أغسطس المقبل.
ومازال الاتحاد الأوروبي يأمل في الوصول إلى حل تفاوضي للنزاع مع واشنطن بشأن اختلالات الميزان التجاري والتهديدات بفرض رسوم جمركية.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إنه رغم السعي لتجنب فرض الرسوم الماضية، فإنه تم رفع حزمة إجراءات مضادة  إلى عواصم الدول الأعضاء للحصول على موافقتها عليها.
وتشمل الإجراءات الأوروبية المقترحة قائمتين معدلتين للسلع الأميركية  تم تقديمهما في وقت سابق، تشملان منتجات صناعية وزراعية.

