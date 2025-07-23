قبرص تكافح لاحتواء حريق الغابات

ابوظبي - سيف اليزيد - يواصل رجال الإطفاء في قبرص اليوم الأربعاء جهودهم لاحتواء حريق هائل أجبر سكان أربع قرى على الأقل على إخلائها في أول أيام موجة حارة في الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط.

وقالت السلطات إن النيران تستعر في الأراضي الواقعة شمالي مدينة ليماسول الجنوبية، والتي أججتها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة.

وقال المتحدث باسم فرقة الإطفاء أندرياس كيتيس لهيئة الإذاعة القبرصية الحكومية (سي.واي.بي.سي) "يمكنني أن أؤكد أن أضراراً كبيرة لحقت ببعض المساكن".

وأضاف أن 14 طائرة ورجال إطفاء يحاولون إخماد الحريق الذي اندلع ظهر اليوم.

وبلغت درجات الحرارة في قبرص 43 درجة مئوية اليوم الأربعاء، مما أجبر السلطات على إصدار تحذير من الطقس.

ومن المتوقع أن ترتفع إلى 44 غداً الخميس.

على الرغم من أن موجات الحر وحرائق الغابات أمر شائع، فإن تأثيرها على حياة البشر صار أكثر وضوحاً خلال السنوات الماضية.

ولقي أربعة رجال مصريين حتفهم في حريق عام 2021.